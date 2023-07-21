Wall Street Mixed, Indeks Dow Jones Naik 163 Poin

JAKARTA - Wall Street ditutup mixed pada perdagangan Kamis (20/7/2023) waktu setempat. Bursa saham AS berakhir dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq terbebani oleh penurunan Tesla dan Netflix.

Namun Dow Jones naik untuk hari kesembilan berturut-turut berkat kenaikan Johnson & Johnson menyusul perkiraan tahunan yang kuat.

Mengutip Reuters, Jumat (21/7/2023), Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 163,97 poin, atau 0,47%, menjadi 35.225,18, S&P 500 (.SPX) kehilangan 30,85 poin, atau 0,68%, menjadi 4.534,87 dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 294,71 poin, atau 2,05%, menjadi 14.063,31.

Saham Tesla (TSLA.O) jatuh 9,74%, penurunan persentase satu hari terbesar sejak 20 April, setelah produsen kendaraan listrik melaporkan penurunan margin kotor kuartal kedua ke level terendah empat tahun dan CEO Elon Musk mengisyaratkan lebih banyak pemotongan harga.

Sementara Netflix (NFLX.O) merosot 8,41% mengalami penurunan persentase satu hari terbesar sejak 15 Desember, setelah pendapatan kuartalan perusahaan video streaming itu jauh dari perkiraan.

"Berita tadi malam di Tesla dan Netflix, meski ini bukan akhir dari dunia memang memberi orang alasan untuk bangun dan berkata 'wow, mungkin saya seharusnya tidak mengejar nama-nama ini di sini,'" kata Ken Polcari, manajer bermitra di Kace Capital Advisors di Boca Raton, Florida.

"Biarkan saya mengambil sejumlah uang dari meja dan menerapkannya kembali ke nama-nama besar yang membosankan."