Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Mixed, Indeks Dow Jones Naik 163 Poin

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |07:29 WIB
Wall Street Mixed, Indeks Dow Jones Naik 163 Poin
Bursa saham Wall Street ditutup mixed (Foto: Ilustrasi Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street ditutup mixed pada perdagangan Kamis (20/7/2023) waktu setempat. Bursa saham AS berakhir dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq terbebani oleh penurunan Tesla dan Netflix.

Namun Dow Jones naik untuk hari kesembilan berturut-turut berkat kenaikan Johnson & Johnson menyusul perkiraan tahunan yang kuat.

Mengutip Reuters, Jumat (21/7/2023), Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 163,97 poin, atau 0,47%, menjadi 35.225,18, S&P 500 (.SPX) kehilangan 30,85 poin, atau 0,68%, menjadi 4.534,87 dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 294,71 poin, atau 2,05%, menjadi 14.063,31.

Saham Tesla (TSLA.O) jatuh 9,74%, penurunan persentase satu hari terbesar sejak 20 April, setelah produsen kendaraan listrik melaporkan penurunan margin kotor kuartal kedua ke level terendah empat tahun dan CEO Elon Musk mengisyaratkan lebih banyak pemotongan harga.

Sementara Netflix (NFLX.O) merosot 8,41% mengalami penurunan persentase satu hari terbesar sejak 15 Desember, setelah pendapatan kuartalan perusahaan video streaming itu jauh dari perkiraan.

"Berita tadi malam di Tesla dan Netflix, meski ini bukan akhir dari dunia memang memberi orang alasan untuk bangun dan berkata 'wow, mungkin saya seharusnya tidak mengejar nama-nama ini di sini,'" kata Ken Polcari, manajer bermitra di Kace Capital Advisors di Boca Raton, Florida.

"Biarkan saya mengambil sejumlah uang dari meja dan menerapkannya kembali ke nama-nama besar yang membosankan."

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement