HOME FINANCE MARKET UPDATE

Intip Rekomendasi Saham Jelang Akhir Pekan

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |08:02 WIB
Intip Rekomendasi Saham Jelang Akhir Pekan
Rekomendasi saham hari ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Analis merekomendasikan emiten transportasi laut, PT GTS International Tbk (GTSI) sebagai salah satu pilihan saham pada perdagangan hari ini. Saham GTSI diyakini memiliki tingkat profitabilitas menjanjikan, tercermin dari sisi fundamental yang solid dan teknikal yang berpotensi menguat.

Investment Educator Chartonomi Moehammad Radix Kharisma menjelaskan, dari sisi fundamental, emiten dengan kapitalisasi pasar (market cap) mencapai Rp822,6 miliar ini berpeluang mencetak pendapatan sebesar USD41,14 juta dan laba sebesar USD3,5 juta.

“Di sisi lain, GTSI juga dijagokan berkat beban utang yang menurut pandangan Radix, cukup rendah,” ujarnya dalam risetnya, Jumat (21/3/2023).

Mengacu pada laporan keuangan per Maret 2023, Radix menyebut, total utang jangka pendek perseroan sebesar USD31,7 juta, selisih tipis dibandingkan ekuitasnya yang mencapai USD59,8 juta, sehingga Debt Equity Ratio (DER) perseroan sebesar 98,9%.

Kemudian dari sisi aset fisik, GTSI telah mengendalikan aset lancar sebanyak USD42,6 juta ditunjang dengan kepemilikan aset lain dan investasi jangka panjang sebesar USD76,3 juta. Hal lain yang tak kalah mentereng, sambung Radix, perseroan membukukan investasi jangka pendek dan kas yang kokoh sebesar USD22,3 juta.

Belum lagi, diperkuat dari sisi Price Earning Ration (PER). Radix berpendapat, PER GTSI tergolong yang terendah di industri sebesar 15.07x, atau di bawah induk usahanya, PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS) sebesar 29.7x.

