IHSG Hari Ini Diprediksi Bergerak di Rentang 6.737-6.898

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diprediksi sedang berusaha keluar dari rentang konsolidasi wajarnya pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 6.737 - 6.898.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan, peluang kenaikan jangka pendek masih terlihat pada hari ini yang juga didorong oleh terjadinya capital inflow yang telah tercatat secara ytd.

"jika terjadi koreksi maka momentum masih dapat dimanfaatkan oleh investor jangka menengah hingga panjang untuk melakukan akumulasi pembelian dengan harapan capital gain yang cukup besar hingga penghujung tahun,” ujar William dalam risetnya, Kamis (20/7/2023) malam.

Sebelumnya, IHSG berada di zona hijau pada sesi terakhir perdagangan. IHSG ditutup menguat 33,98 poin atau 0,50% ke level 6.864.

Pada penutupan perdagangan IHSG, Kamis (20/7/2023), terdapat 294 saham menguat, 223 saham melemah dan 231 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp10,0 triliun dari 15,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,33% ke 961,535, indeks JII menguat 0,02% ke 549,443, indeks IDX30 menguat 0,41% ke 499,594 dan indeks MNC36 menguat 0,75% ke 366,531.