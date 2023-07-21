Pergerakan IHSG Hari Ini Berpeluang Lanjutkan Penguatan

Rekomendasi saham hari ini (Foto: Shutterstock)

JAKARTA – Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpeluang lanutkan penguatan. Dalam risetnya, MNC Sekuritas mengatakan, pada skenario terbaiknya, IHSG berpeluang melanjutkan penguatannya untuk menguji 6.954-7.013, terlebih jika mampu break area resistance terdekatnya di 6.931.

"Namun demikian, waspadai akan koreksi yang lebih dalam pada IHSG yang akan menguji 6.740-6.794," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (21/7/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.783, 6.744 dan resistance 6.945, 7.090.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

EXCL - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 2.030-2.070

Target Price: 2.130, 2.260

Stoploss: below 1.985