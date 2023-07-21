Advertisement
IHSG Pagi Ini Tertekan ke Level 6.861

IHSG Pagi Ini Tertekan ke Level 6.861

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |09:24 WIB
IHSG Pagi Ini Tertekan ke Level 6.861
Indeks Harga Saham Gabungan dibuka melemah (Ilustrasi: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini mengalami tekanan pada pembukaan perdagangan. IHSG hari ini dibuka koreksi 0,03% di 6.861,83 pada perdagangan Jumat (21/7/2023).

Hingga pukul 09:01 WIB, indeks komposit mengalami tekanan 0,07% di 6.859,32. Sebanyak 168 saham menguat, 99 melemah, dan 242 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp241,74 miliar, dari net-volume 490,95 juta saham yang diperdagangkan.

Sejumlah indeks pendukung tampak bergerak variatif seperti LQ45 koreksi 0,04% di 961,19, indeks JII menguat 0,13% di 550,17, indeks IDX30 turun 0,09% di 499,14, dan indeks MNC36 koreksi 0,05% di 366,34.

Sementara mayoritas indeks sektoral kokoh di zona hijau seperti industri 0,07%, teknologi 0,19%, konsumer-siklikal 0,39%, konsumer non-siklikal 0,30%, energi 0,67%, transportasi 0,22%, infrastruktur 0,27%, bahan baku 0,11%, dan kesehatan 0,15%. Sedangkan yang melemah adalah keuangan 0,10%, dan properti 0,16%.

