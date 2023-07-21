Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Saatnya Bersih-Bersih Porto dengan Filantropi Pakai Aplikasi MotionTrade!

Hafizhuddin , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |09:44 WIB
Saatnya Bersih-Bersih Porto dengan Filantropi Pakai Aplikasi MotionTrade!
MNC Sekuritas gelar webinar (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Saatnya bersih-bersih porto dengan Filantropi pakai aplikasi MotionTrade dari MNC Sekuritas. MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program edukasi pasar modal syariah.

Investasi saham syariah tidak terlepas dari risiko seperti halnya dalam berinvestasi saham non syariah. Dengan segala risiko investasi yang ada, mungkin saja portofolio saham Anda dipenuhi dengan berbagai jenis saham yang diharapkan bisa naik seiring berjalannya waktu. Meskipun demikian, jika portofolio tersebut cenderung stagnan selama periode waktu yang cukup panjang, mungkin ini saat yang tepat untuk bersih-bersih portofolio.

Anda dapat melakukan pembersihan portofolio saham Anda sekaligus menunaikan kewajiban sebagai seorang Muslim dengan memberikan zakat, infak dan wakaf saham secara online. Apa perbedaan antara zakat, infak dan wakaf saham? Bagaimana cara mudah untuk menyalurkan zakat, infak dan wakaf melalui aplikasi MotionTrade dari MNC Sekuritas? Seperti apa langkah-langkah menggunakan fitur Filantropi di aplikasi MotionTrade?

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180574/mnc_sekuritas-2Jke_large.jpg
MNC Sekuritas Bersama Phillip Asset Management Gelar Edukasi Reksa Dana Having Fund di Ukrida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180572/mnc_sekuritas-kc0h_large.jpg
MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund Bersama Reliance MI untuk Mahasiswa STIEM Bongaya Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180509/mnc_sekuritas-TW4S_large.jpg
MNC Sekuritas Resmikan Galeri Investasi BEI Pemerintah Kota Tebing Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180351/mnc_sekuritas-xFdg_large.jpg
MNC Sekuritas dan Prospera Asset Management Gelar Edukasi Having Fund di Universitas Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180347/mnc_sekuritas-p7A9_large.jpg
MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund di President University Bersama Sucorinvest Asset Management
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/278/3180115/mnc_sekuritas-3frR_large.jpg
MNC Sekuritas Gandeng BRI MI Gelar Edukasi Having Fund di MNC University
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement