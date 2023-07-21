Saatnya Bersih-Bersih Porto dengan Filantropi Pakai Aplikasi MotionTrade!

JAKARTA – Saatnya bersih-bersih porto dengan Filantropi pakai aplikasi MotionTrade dari MNC Sekuritas. MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program edukasi pasar modal syariah.

Investasi saham syariah tidak terlepas dari risiko seperti halnya dalam berinvestasi saham non syariah. Dengan segala risiko investasi yang ada, mungkin saja portofolio saham Anda dipenuhi dengan berbagai jenis saham yang diharapkan bisa naik seiring berjalannya waktu. Meskipun demikian, jika portofolio tersebut cenderung stagnan selama periode waktu yang cukup panjang, mungkin ini saat yang tepat untuk bersih-bersih portofolio.

Anda dapat melakukan pembersihan portofolio saham Anda sekaligus menunaikan kewajiban sebagai seorang Muslim dengan memberikan zakat, infak dan wakaf saham secara online. Apa perbedaan antara zakat, infak dan wakaf saham? Bagaimana cara mudah untuk menyalurkan zakat, infak dan wakaf melalui aplikasi MotionTrade dari MNC Sekuritas? Seperti apa langkah-langkah menggunakan fitur Filantropi di aplikasi MotionTrade?