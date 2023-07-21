Dividen Blue Bird (BIRD) Cair, Suami Nikita Willy Kantongi Rp10,4 Miliar

JAKARTA - Emiten taksi PT Blue Bird Tbk (BIRD) resmi membayarkan dividen tunainya pada hari ini, Jumat (21/7/2023) sebesar Rp72 per saham atau total mencapai Rp180,15 miliar.

Sebagai salah satu pengendali perusahaan, sosok Indra Priawan Djokosoetono memiliki 145.744.700 lembar saham BIRD atau mewakili 5,8% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor perseroan dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Mengacu jumlah tersebut, maka suami aktris Nikita Willy itu diperkirakan menerima penyaluran dividen BIRD sebesar Rp10,49 miliar.

Menilik data perdagangan, saham BIRD naik 0,90% di Rp2.240 pada pukul 11.11 WIB. Total transaksi-net mencapai Rp1,16 miliar dari volume-net sebanyak 520 ribu lembar saham.

Sebagai informasi, dividend payout ratio (DPR) BIRD yang ditetapkan untuk keuangan tahun buku 2022 adalah setara 50,27% dari laba bersih tahun lalu yang mencapai Rp358,35 miliar.