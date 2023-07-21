Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Dividen Blue Bird (BIRD) Cair, Suami Nikita Willy Kantongi Rp10,4 Miliar

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |11:39 WIB
Dividen Blue Bird (BIRD) Cair, Suami Nikita Willy Kantongi Rp10,4 Miliar
Nikita Willy dan Indra Priawan. (Foto: Instagram/Nikita Willy)
A
A
A

JAKARTA - Emiten taksi PT Blue Bird Tbk (BIRD) resmi membayarkan dividen tunainya pada hari ini, Jumat (21/7/2023) sebesar Rp72 per saham atau total mencapai Rp180,15 miliar.

Sebagai salah satu pengendali perusahaan, sosok Indra Priawan Djokosoetono memiliki 145.744.700 lembar saham BIRD atau mewakili 5,8% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor perseroan dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

 BACA JUGA:

Mengacu jumlah tersebut, maka suami aktris Nikita Willy itu diperkirakan menerima penyaluran dividen BIRD sebesar Rp10,49 miliar.

Menilik data perdagangan, saham BIRD naik 0,90% di Rp2.240 pada pukul 11.11 WIB. Total transaksi-net mencapai Rp1,16 miliar dari volume-net sebanyak 520 ribu lembar saham.

 BACA JUGA:

Sebagai informasi, dividend payout ratio (DPR) BIRD yang ditetapkan untuk keuangan tahun buku 2022 adalah setara 50,27% dari laba bersih tahun lalu yang mencapai Rp358,35 miliar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181066/ihsg_ditutup_menguat-0W3s_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.275
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180480/ihsg_sesi_i-N21X_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah ke Level 8.173
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180437/ihsg_dibuka_menguat-ScAd_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Naik ke 8.202
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180311/ihsg_ditutup_menguat-p97d_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke Level 8.184
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180241/ihsg_sesi_i-4Jm6_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat di Level 8.172
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180201/ihsg_dibuka_menguat-tfy5_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.176
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement