HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Melemah ke Level 6.843, Transaksi Cuma Rp4,1 Triliun

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |11:54 WIB
IHSG sesi I hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada 0,30% atau 20,37 poin ke level 6.843 pada perdagangan sesi pertama Jumat (21/7/2023).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 10,57 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4,18 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 622.432 kali. Adapun, sebanyak 256 saham harganya terkoreksi, 211 saham harganya naik dan 250 saham lainnya stagnan.

Adapun sektor teknologi memimpin pelemahan dengan koreksi sebesar 1,88%, sektor bahan baku turun 0,43%, sektor keuangan turun 0,39%, sektor industri turun 0,34% dan sektor siklikal turun 0,29%.

Sementara itu, sektor properti tercatat naik 0,58%, sektor transportasi naik 0,56%, sektor energi naik 0,53%, sektor non siklikal naik 0,24%, sektor infrastruktur naik 0,23% dan sektor kesehatan naik tipis 0,02.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,44% ke level 957, indeks IDX30 turun 0,47% ke level 497, indeks MNC36 turun 0,23% ke level 366, serta indeks JII turun 0,44% ke level 547.

Halaman:
1 2
