Investor Pasar Modal RI Tembus 11,22 Juta di Semester I-2023

JAKARTA - Jumlah investor pasar modal Indonesia menembus 11,22 juta investor (single investor identification/SID) pada Semester I-2023.

Berdasarkan jenis pekerjaan, mayoritas investor atau sebesar 32,92 persen berasal dari kalangan pekerja, yang terdiri dari pegawai negeri, swasta, dan guru.

Namun, jumlah itu sedikit lebih rendah dari bulan Mei 2023 yang mencapai 32,95%.

Posisi kedua ditempati oleh kalangan pelajar yang mencapai 26,86%, disusul pekerjaan lainnya sebanyak 18,75%, pengusaha 14,82 persen, dan ibu rumah tangga mencapai 6,65 persen.

Kendati porsi pekerja lebih dominan, tetapi nilai asetnya di lebih rendah dari kalangan pengusaha baik dari sisi aset saham dan surat berharga (C-BEST) maupun reksa dana (S-INVEST), demikian mengutip data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per Juni 2023, Jumat (21/7/2023).

Nilai aset kalangan pekerja di pasar modal untuk saham dan surat berharga mencapai Rp354,35 triliun, dan Rp48,78 triliun untuk reksa dana. Sedangkan pengusaha memiliki aset saham-surat berharga Rp409,03 triliun, dan reksa dana Rp59,67 triliun.