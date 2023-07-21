Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Emiten Teknologi WGSH Gandeng Perusahaan Singapura, Ini Targetnya

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |14:16 WIB
Emiten Teknologi WGSH Gandeng Perusahaan Singapura, Ini Targetnya
Emiten WGSH gandeng perusahaan singapura (Foto: Dokumentasi WGSH)
JAKARTAEmiten teknologi PT Wira Global Solusi Tbk (WGSH) menggandeng perusahaan asal Singapura Lamont Capital Pte Ltd. Kerjasama dilakukan untuk menguasai pasar di sektor teknologi dalam negeri.

Kerjasama keduanya ditandai dalam penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

Direktur Lamont Capital Pte Ltd Lawrence Tjandra telah memiliki 5% kepemilikan saham WGSH. Kali ini Lawrence Tjandra menggunakan Special Purpose Vehicle (SPV) yaitu Lamont Capital Pte Ltd berencana untuk menambah kepemilikan sahamnya dalam waktu dekat.

Lawrence Tjandra menyebutkan dengan kemitraan yang lebih dalam ini, Lamont Capital dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi WGSH sehingga leading di sektor teknologi dalam negeri.

"Pasar teknologi terapan di Indonesia sangat besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang membutuhkan layanan teknologi informasi terus bertambah setiap saat sehingga kami dengan WGSH akan menuntaskan pembentukan Investment Fund (Variable Capital Company) dengan nama Lamont Next Generation Fund yang berdomisili di Singapura untuk menarik investor asing untuk berinvestasi di perusahaan Indonesia, dengan target dana USD100 juta," kata Lawrence, Jumat (21/7/2023).

