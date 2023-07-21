Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wih! Emak-Emak Indonesia Punya Aset Rp59,5 Triliun di Pasar Modal

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |14:36 WIB
Wih! Emak-Emak Indonesia Punya Aset Rp59,5 Triliun di Pasar Modal
Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Aktivitas investasi di pasar modal dalam negeri digemari beragam jenis kalangan masyarakat, termasuk ibu rumah tangga.

Kendati jumlahnya hanya sebesar 6,65% dari jumlah investor individu tanah air, tetapi nilai aset kalangan emak-emak ini mencapai Rp59,58 triliun untuk saham dan surat berharga (C-BEST) per Juni 2023.

Jumlah ini naik 1,46% dari bulan Mei 2023 yang mencapai Rp58,72 triliun.

Sedangkan nilai aset para ibu rumah tangga untuk aset reksa dana (S-INVEST) di Semester I-2023 mencapai Rp15,52 triliun, atau tumbuh dari bulan sebelumnya di angka Rp15,36 triliun, demikian mengutip data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Jumat (21/7/2023).

 BACA JUGA:

Jenis pekerjaan ibu rumah tangga di ekosistem pasar modal tak bisa diremehkan.

Pasalnya, dari sisi nilai aset, kalangan ini menduduki urutan keempat terbesar di Indonesia, di bawah masyarakat pekerja (pegawai negeri, swasta, dan guru), pekerjaan lain, dan para pengusaha.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181066/ihsg_ditutup_menguat-0W3s_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.275
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180480/ihsg_sesi_i-N21X_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah ke Level 8.173
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180437/ihsg_dibuka_menguat-ScAd_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Naik ke 8.202
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180311/ihsg_ditutup_menguat-p97d_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke Level 8.184
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180241/ihsg_sesi_i-4Jm6_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat di Level 8.172
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180201/ihsg_dibuka_menguat-tfy5_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.176
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement