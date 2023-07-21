Wih! Emak-Emak Indonesia Punya Aset Rp59,5 Triliun di Pasar Modal

JAKARTA - Aktivitas investasi di pasar modal dalam negeri digemari beragam jenis kalangan masyarakat, termasuk ibu rumah tangga.

Kendati jumlahnya hanya sebesar 6,65% dari jumlah investor individu tanah air, tetapi nilai aset kalangan emak-emak ini mencapai Rp59,58 triliun untuk saham dan surat berharga (C-BEST) per Juni 2023.

Jumlah ini naik 1,46% dari bulan Mei 2023 yang mencapai Rp58,72 triliun.

Sedangkan nilai aset para ibu rumah tangga untuk aset reksa dana (S-INVEST) di Semester I-2023 mencapai Rp15,52 triliun, atau tumbuh dari bulan sebelumnya di angka Rp15,36 triliun, demikian mengutip data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Jumat (21/7/2023).

BACA JUGA:

Jenis pekerjaan ibu rumah tangga di ekosistem pasar modal tak bisa diremehkan.

Pasalnya, dari sisi nilai aset, kalangan ini menduduki urutan keempat terbesar di Indonesia, di bawah masyarakat pekerja (pegawai negeri, swasta, dan guru), pekerjaan lain, dan para pengusaha.