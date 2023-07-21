Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Realisasi Investasi di Luar Pulau Jawa Kian Terdepan Selama 12 Kuartal Berturut

Ikhsan Permana , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |14:40 WIB
Realisasi Investasi di Luar Pulau Jawa Kian Terdepan Selama 12 Kuartal Berturut
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa sejak kuartal ke-III tahun 2020, realisasi investasi di luar Pulau Jawa selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Pulau Jawa.

Dia menyampaikan, realisasi investasi di Pulau Jawa pada kuartal ke-II/2023, nilainya mencapai Rp167,8 triliun, atau tumbuh 7,5% secara quartal to quartal (qtq) dan secara year on year (yoy) tumbuh sebesar 15,6%. Jumlah tersebut juga berkontribusi sebesar 48% terhadap total keseluruhan investasi di Indonesia.

"Di luar Jawa 52% ini stabil sekali. Jadi memang sudah sejak 2020 kuartal ke-III, 12 triwulan berturut-turut investasi di luar Pulau Jawa itu lebih banyak," ujarnya pada Jumat (21/7/2023).

Adapun realisasi investasi di luar Pulau Jawa mencapai Rp182,0 triliun naik 5,2% secara qtq dan 15,9% secara yoy.

Menurut Bahlil, capaian tersebut merupakan cerminan keberhasilan pembangunan infrastruktur yang digenjot oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak periode pertama menjabat.

Halaman:
1 2
