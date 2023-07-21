Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Anak Usaha Astra International (ASII) Segera Akuisisi OLX Indonesia

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |19:10 WIB
Anak Usaha Astra International (ASII) Segera Akuisisi OLX Indonesia
Anak Usaha Astra International Bakal Akuisisi OLX Indonesia. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Entitas grup PT Astra International Tbk (ASII), PT Astra Digital Mobil berencana mengakuisisi mayoritas saham PT Tokobagus atau OLX Indonesia.

Head of Corporate Investor Relations ASII Tira Ardianti membenarkan kabar tersebut saat dikonfirmasi.

"PT Astra Digital Mobil berencana mengakuisisi 99,98 persen saham PT Tokobagus," kata Tira saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (21/7/2023).

Mengulik situs resmi perseroan, PT Astra Digital Mobil adalah perusahaan platform jual beli mobil bekas 'mobbi'. Perusahaan merupakan asosiasi bisnis dari PT Serasi Auto Raya (SERA), yang memiliki ekspansi ke bidang penjualan kendaraan bekas dan jasa pengelolaan logistik.

Adapun ASII menguasai 100% saham PT Serasi Autoraya yang merupakan entitas anak langsung dari Astra Grup.

Saat ditanya perihal perjanjian jual beli saham atau Share Purchase Agreement (SPA), nilai transaksi, dan periodenya, Tira enggan berkomentar lebih lanjut.

"Saya tidak bisa mengomentari lebih lanjut," terangnya.

