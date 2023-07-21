Penyebab Karier Sang Motivator Mario Teguh Hancur

JAKARTA - Mario Teguh merupakan motivator andal Indonesia yang terkenal acaranya di salah satu stasiun televisi. Kini sudah jarang terlihat di layar kaca, pasalnya pernah terlibat konflik, salah satunya dengan Ario Kiswinar merupakan anak kandungnya sendiri.

Perkara Mario Teguh dan Ario Kiswinar sudah berlangsung sejak medio Oktober tahun 2016. Saat itu Kis dianggap bukan anak kandung sang motivator sampai akhirnya harus melakukan tes DNA.

Sebelum dinyatakan resmi sebagai anak biologisnya, Mario Teguh sempat mengatakan bahwa Kiswinar adalah anak dari Mr. X. Mario Teguh dianggap telah mencemarkan nama baik Aryani selama kasus ini berlangsung.

Dengan konflik bersama anak kandungnya, menjawab kenapa karir Mario Teguh hancur.