HOME FINANCE HOT ISSUE

Penyebab Karier Sang Motivator Mario Teguh Hancur

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |07:04 WIB
Penyebab Karier Sang Motivator Mario Teguh Hancur
Penyebab karier mario teguh hancur (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mario Teguh merupakan motivator andal Indonesia yang terkenal acaranya di salah satu stasiun televisi. Kini sudah jarang terlihat di layar kaca, pasalnya pernah terlibat konflik, salah satunya dengan Ario Kiswinar merupakan anak kandungnya sendiri.

Perkara Mario Teguh dan Ario Kiswinar sudah berlangsung sejak medio Oktober tahun 2016. Saat itu Kis dianggap bukan anak kandung sang motivator sampai akhirnya harus melakukan tes DNA.

Sebelum dinyatakan resmi sebagai anak biologisnya, Mario Teguh sempat mengatakan bahwa Kiswinar adalah anak dari Mr. X. Mario Teguh dianggap telah mencemarkan nama baik Aryani selama kasus ini berlangsung.

Dengan konflik bersama anak kandungnya, menjawab kenapa karir Mario Teguh hancur.

Halaman:
1 2
