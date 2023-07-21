Advertisement
HOT ISSUE

BPJS Kesehatan Bantah Rencana Kenaikan Iuran

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |09:00 WIB
BPJS Kesehatan Bantah Rencana Kenaikan Iuran
BPJS bantah adanya kenaikan iuran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - BPJS Kesehatan membantah adanya usulan maupun rencana menaikan iuran bagi peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

Asisten Deputi Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan Agustian Fardianto (Ardi) mengatakan saat ini dana kelolaan masyarakat di BPJS Kesehatan masih sehat, dan mampu untuk menanggung biaya klaim masyarakat beberapa bulan ke depan.

"BPJS Kesehatan tidak pernah merencanakan dan tidak pernah mengusulkan kenaikan iuran bagi peserta JKN," ujar Ardi saat dihubungi MNC Portal, Kamis (20/7/2023).

Ardi menjelaskan berdasarkan laporan keuangan BPJS Kesehatan, posisi arus kas Dana Jaminan Sosial (DJS) pada tahun 2022 lalu masih surplus. Jumlah penerimaan BPJS Kesehatan pada 2022 lalu sebesar Rp144 triliun, sedangkan jumlah pengeluaran sepanjang 2022 sebesar Rp115 triliun.

Jumlah penerimaan tersebut tumbuh tipis jika dibandingkan dengan tahun 2021 lalu sebesar 143,32 triliun. Bertambahnya penerimaan itu juga sejalan dengan perluasan cakupan kepesertaan yang pada 2021 berjumlah 235.719.262 orang, menjadi 248.771.083 orang pada tahun 2022 lalu.

Halaman:
1 2
