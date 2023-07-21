Daftar Lengkap Harga Emas Antam Hari Ini Paling Murah Rp590.000

JAKARTA – Daftar lengkap harga emas Antam hari ini terpantau melemah Rp3.000 menjadi Rp1.077.000 per gram. Pada perdagangan hari ini, Jumat (21/7/2023) harga buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, juga melemah Rp3.000 di level Rp955.000 per gram.

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp590.000. Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp5.175.000, dan 10 gram Rp10.295.000.

BACA JUGA: Harga Emas Dunia Anjlok Dipicu Spekulasi Kenaikan Suku Bunga

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp51.145.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp510.320.000 dan Rp1.020.600.000.

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.