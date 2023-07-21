Bank Muamalat dan BMM Berdayakan Para Peternak

JAKARTA – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk bersama Baitulmaal Muamalat (BMM) memberdayakan para peternak domba di Kendal, Jawa Tengah. Bank Muamalat bersama BMM melaksanakan program peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan bibit domba kepada peternak di Kendal, Jawa Tengah.

BACA JUGA: Bank Muamalat Gelar Safari Haji Dukung Pembinaan Ibadah Haji di Tanah Air

Direktur Eksekutif BMM Novi Wardi mengatakan, sumber dana program yang diberi nama Pemberdayaan Ternak Domba Bersahabat ini berasal dari zakat karyawan Bank Muamalat. Selain bantuan bibit dan uang, peternak juga diberikan bantuan pakan serta pendampingan usaha.

BACA JUGA: Nasabah Bank Muamalat Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Indomaret

“Program pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari peternak domba selaku penerima manfaat. Namun, kami tidak sekadar memberikan bibit tetapi juga melakukan pendampingan kepada peternak dengan memberikan pengetahuan menyeluruh mulai dari pengelolaan kandang, pembukuan hingga penjualan,” ujarnya.