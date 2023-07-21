Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Desas-desus Ahok Jadi Dirut Pertamina, Ini Jawaban Erick Thohir hingga Wamen BUMN

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |09:57 WIB
Desas-desus Ahok Jadi Dirut Pertamina, Ini Jawaban Erick Thohir hingga Wamen BUMN
Ahok diisukan jadi Dirut Pertamina (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) diisukan bakal mengganti Direktur Utama. Nama Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pun dikabarkan mengisi kursi Dirut Pertamina.

Menjawab isu tersebut, Ahok dengan tegas membantah bahwa dirinya akan menjadi Direktur Utama Pertamina. Ahok mengaku tidak tahu soal isu pergantian direksi tersebut.

Ahok juga membantah bahwa pertemuannya dengan Menteri BUMN Erick Thohir beberapa waktu lalu membahas pergantian direksi perseroan.

"Saya tidak tahu ada isu itu, tau dari mana itu?," ucap Ahok saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, kemarin.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir tidak secara gamblang mengklarifikasi kabar tersebut. Namun Erick menyebut pergantian Direksi dan Komisaris Pertamina ada waktunya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
