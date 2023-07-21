Harta Kekayaan Cinta Mega, Anggota DPRD DKI yang Diduga Main Judi Slot saat Rapat

JAKARTA – Harta kekayaan Cinta Mega, Anggota DPRD DKI Jakarta yang viral karena diduga main judi slot saat rapat paripurna. Dugaan ini muncul saat Cinta Mega mengikuti rapat paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) pada 20 Juli 2023.
Melansir LHKPN 31 Desember 2022, Cinta Mega memiliki harta kekayaan sebesar Rp7,3 miliar. Berikut adalah rincian harta kekayaan Cinta Mega yang dilansir Jumat (21/7/2023).
- Tanah dan Bangunan Rp7,15 miliar dengan rincian
1. Tanah Dan Bangunan Seluas 162 M2/135 M2 Di Kab / Kota Kota Tangerang , Hasil Sendiri 1.700.000.000
2. Tanah Dan Bangunan Seluas 67 M2/40 M2 Di Kab / Kota Kota Tangerang , Hasil Sendiri 1.100.000.000
3. Tanah Dan Bangunan Seluas 154 M2/135 M2 Di Kab / Kota Kota Jakarta Barat , Hasil Sendiri 1.400.000.000
4. Tanah Seluas 682 M2 Di Kab / Kota Kota Tangerang , Hasil Sendiri 750.000.000
5. Tanah Dan Bangunan Seluas 50.58 M2/50.58 M2 Di Kab / Kota Kota Tangerang Selatan, Hasil Sendiri 700.000.000
6. Tanah Dan Bangunan Seluas 172 M2/105 M2 Di Kab / Kota Kota Jakarta Barat , Hasil Sendiri 1.500.000.000