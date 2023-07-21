Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Pemilik Restoran Baso A Fung yang Lagi Viral Gara-Gara Konten Jovi Adhiguna

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |10:20 WIB
Ternyata Ini Pemilik Restoran Baso A Fung yang Lagi Viral Gara-Gara Konten Jovi Adhiguna
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata ini pemilik restoran Baso A Fung yang lagi viral gara-gara konten Jovi Adhiguna. Selebgram sebelumnya kedapatan melakukan siaran langsung melalui media sosial Instagram sambil makan Baso A Fung di bandara I Ngurah Rai, Bali.

Saat itu Jovi Adhiguna kedapatan membawa makanan dari luar yakni kerupuk babi sambil makan dengan baso yang ia pesan. Aksi ini memicu kontroversi, mengingat Baso A Fung sudah tersertifikasi halal.

Terlepas dari itu, banyak yang penasaran mengenai siapa pemilik restoran Baso A Fung yang lagi viral gara-gara konten Jovi Adhiguna.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (21/7/2023) Baso A Fung merupakan milik pebisnis bernama Arif Sunggono, seorang prria kelahiran Pontianak, 24 Februari 1959.

Arif Sunggono memulai bisnisnya dalam berjualan bakso pada 1973 di Kota Pontianak. Kala itu, ia menjual bakso dengan keliling menggunakan gerobak panggul. Hasil penjualan baso laris manis membuat keuntungannya meningkat.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/622/3142789/perbedaan_diskon_dan_cashback-Xz8S_large.jpg
Apa Beda Cashback dan Diskon?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/455/3141522/bisnis_jes_no_limit-MKo7_large.jpg
Bisnis dan Kekayaan Jess No Limit, Masuk Daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/455/3141231/bisnis_jennifer_coppen-e5sd_large.jpg
Daftar Bisnis Milik Jennifer Coppen, dari Skincare hingga Kuliner
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/455/3140625/jonatan_christie_dan_istri-vdDw_large.jpg
2 Bisnis Milik Pebulutangkis Jonatan Christie dan Shania Junianatha, Salah Satunya Telah Dirintis Sejak 2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/455/3140623/cinta_laura-sTrl_large.jpg
Deretan Bisnis yang Ternyata Milik Cinta Laura, Sudah Tahu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/455/3140316/syahrini-jSmf_large.jpg
3 Bisnis Milik Syahrini yang Cetar Membahana, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement