Ternyata Ini Pemilik Restoran Baso A Fung yang Lagi Viral Gara-Gara Konten Jovi Adhiguna

JAKARTA - Ternyata ini pemilik restoran Baso A Fung yang lagi viral gara-gara konten Jovi Adhiguna. Selebgram sebelumnya kedapatan melakukan siaran langsung melalui media sosial Instagram sambil makan Baso A Fung di bandara I Ngurah Rai, Bali.

Saat itu Jovi Adhiguna kedapatan membawa makanan dari luar yakni kerupuk babi sambil makan dengan baso yang ia pesan. Aksi ini memicu kontroversi, mengingat Baso A Fung sudah tersertifikasi halal.

Terlepas dari itu, banyak yang penasaran mengenai siapa pemilik restoran Baso A Fung yang lagi viral gara-gara konten Jovi Adhiguna.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (21/7/2023) Baso A Fung merupakan milik pebisnis bernama Arif Sunggono, seorang prria kelahiran Pontianak, 24 Februari 1959.

Arif Sunggono memulai bisnisnya dalam berjualan bakso pada 1973 di Kota Pontianak. Kala itu, ia menjual bakso dengan keliling menggunakan gerobak panggul. Hasil penjualan baso laris manis membuat keuntungannya meningkat.