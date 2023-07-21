Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segera IPO, Sinar Eka Selaras Tawarkan 20% Saham ke Publik

Michelle Natalia , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |10:32 WIB
Segera IPO, Sinar Eka Selaras Tawarkan 20% Saham ke Publik
Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Sinar Eka Selaras Tbk (ERAL) atau Erajaya Active Lifestyle (EAL) melangsungkan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia, dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 20% saham kepada publik.

Dalam aksi korporasi ini, ERAL dibantu oleh PT BNI Sekuritas dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagai joint lead underwriters. Adapun penawaran awal (bookbuilding) saham ERAL dijadwalkan pada 14 - 26 Juli 2023.

Surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan untuk dapat diperoleh pada 31 Juli 2023. Setelah itu, penawaran umum akan dilaksanakan pada 2 – 4 Agustus 2023, dan pencatatan saham (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Agustus 2023.

Dana yang diperoleh dari IPO sekitar 37% akan digunakan untuk ekspansi bisnis eksisting, kemudian 13,75% untuk mendukung ekspansi bisnis baru, dan 49,25% akan digunakan sebagai modal kerja. ERAL merupakan emiten yang terafiliasi dengan Erajaya Group serta bergerak di perusahaan penyedia solusi ritel dan distribusi multi brand terkemuka di Indonesia.

ERAL memiliki portofolio brand yang komprehensif di tiga segmen, yakni Accessories (Ecosystem), Internet of Things (IoT) serta sportswear, fashion dan outdoors.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
