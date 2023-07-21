Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Bertemu Tim Percepatan Reformasi Hukum Bentukan Mahfud MD, Bahas Apa?

Michelle Natalia , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |10:40 WIB
Sri Mulyani Bertemu Tim Percepatan Reformasi Hukum Bentukan Mahfud MD, Bahas Apa?
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati bertemu Tim Percepatan Reformasi Hukum yang baru saja dibentuk oleh Menkopolhukam Mahfud MD pada bulan Mei ini.

Dalam kesempatan tersebut, mereka berbincang mengenai beragam pembahasan, khususnya yang menyangkut keuangan negara.

"Kami di @kemenkeuri menyambut baik sekaligus mendukung penuh inisiatif percepatan reformasi hukum ini. Di sisi keuangan negara, kami juga senantiasa melakukan reformasi untuk menciptakan akuntabilitas, transparansi, good governance, efisiensi, serta efektivitas pengelolaan," ungkap Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Jakarta, dikutip Jumat (21/7/2023).

Mereka pun sepakat. Tim ini perlu memperhatikan beberapa aspek berikut, antara lain peradilan, penegakan hukum, reformasi agraria, serta pencegahan korupsi.

"Selain itu, saya harap tim ini dapat membantu mengidentifikasi kerawanan dalam operasi keuangan Negara-termasuk transaksi uang kartal dan tata kelola keuangan negara," tutur.

