Sri Mulyani Ungkap Kekuatan Ekonomi Indonesia yang Tak Dimiliki China

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan jumlah populasi penduduk yang besar membuat Indonesia memiliki potensi terkait pertumbuhan ekonomi.

“Indonesia sekarang dalam posisi yang sebetulnya potensial dari sisi pertumbuhan ekonomi. Populasi dengan demografi kelompok muda, kemungkinan untuk bertumbuh positif itu sangat besar,” kata Sri Mulyani dikutip Antara, Jumat (21/7/2023).

Pasalnya, lanjut dia, kelompok mudah relatif lebih kuat dari serangan penyakit, sehingga mereka memiliki potensi produktivitas yang lebih tinggi.

Sementara itu, banyak negara yang sedang menghadapi krisis populasi, seperti China, Jepang, dan Korea Selatan. Sri Mulyani mencontohkan, China menerapkan kebijakan one child policy, yaitu setiap pasangan hanya diizinkan memiliki satu anak. Kebijakan tersebut membuat penyusutan populasi di China terjadi dengan sangat cepat.

Sri Mulyani meyakini penyusutan populasi, terutama yang terjadi secara cepat, berdampak negatif pada perekonomian negara. Sebab, jumlah penduduk yang menua akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk muda. Artinya, jumlah kelompok produktif akan menurun.