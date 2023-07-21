Apakah Ada Indomaret atau Alfamart di Papua? Cek Lokasinya

JAKARTA- Apakah ada Indomaret atau Alfamart di Papua menarik dibahas. Pasalnya, kedua minimarket ini sudah tersebar pada wilayah Indonesia seperti pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali.

Lantas apakah ada Indomaret atau Alfamart di Papua? jawabannya adalah ada di Timika, Sorong. Dengan membuka gerai pertamanya di Kota Sorong memenuhi kebutuhan sehari-hari warga Kota tersebut. Serta juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga lokal, khususnya Orang Asli Papua.

Sementara itu, Alfamart di Mimika menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari seperti sayur, susu, makanan, buah, cemilan, minuman, hingga peralatan sabun dan shampo.

Alfamart Timika juga menyediakan banyak diskon dan promo Alfamart setiap harinya, promo JSM Alfamart, ada juga promo perminggu (weekend), dan promo bulanan. Terdapat juga bentuk promosi voucher belanja sehingga harga produk di Alfamart berkualitas, murah dan terjangkau.