Jabat Wamen BUMN II, Rosan Roeslani Diminta Urusi Industri Pertahanan

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tidak lagi menempatkan klaster industri pertahanan sebagai tanggung jawab Wakil Menteri (Wamen) BUMN I.

Justru, dia memberi tugas tersebut kepada Wamen BUMN II.

Perubahan itu terjadi setelah pergantian posisi orang nomor dua di Kementerian BUMN.

Di mana, Erick menempatkan Rosan Perkasa Roeslani sebagai Wakil Menteri BUMN II. Jabatan ini sebelumnya diisi oleh Kartika Wirjoatmodjo.

Sementara, Kartika Wirjoatmodjo menggantikan posisi Pahala Nugraha Mansury sebagai Wamen BUMN I.

Pahala sendiri diangkat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wakil Menteri Luar Negeri.

"Industri pertahanan kan di bawah saya, saya berkomunikasi langsung dengan pak Prabowo juga, kolaborasi intens dengan tim pak Prabowo dan juga kedepannya seperti apa, ini lebih perkenalan lah secara keseluruhan," ujar Rosan saat ditemui di wartawan, Jumat (21/7/2023).