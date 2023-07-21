Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jabat Wamen BUMN II, Rosan Roeslani Diminta Urusi Industri Pertahanan

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |13:37 WIB
Jabat Wamen BUMN II, Rosan Roeslani Diminta Urusi Industri Pertahanan
Rosan Roeslani. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tidak lagi menempatkan klaster industri pertahanan sebagai tanggung jawab Wakil Menteri (Wamen) BUMN I.

Justru, dia memberi tugas tersebut kepada Wamen BUMN II.

 BACA JUGA:

Perubahan itu terjadi setelah pergantian posisi orang nomor dua di Kementerian BUMN.

Di mana, Erick menempatkan Rosan Perkasa Roeslani sebagai Wakil Menteri BUMN II. Jabatan ini sebelumnya diisi oleh Kartika Wirjoatmodjo.

Sementara, Kartika Wirjoatmodjo menggantikan posisi Pahala Nugraha Mansury sebagai Wamen BUMN I.

 BACA JUGA:

Pahala sendiri diangkat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wakil Menteri Luar Negeri.

"Industri pertahanan kan di bawah saya, saya berkomunikasi langsung dengan pak Prabowo juga, kolaborasi intens dengan tim pak Prabowo dan juga kedepannya seperti apa, ini lebih perkenalan lah secara keseluruhan," ujar Rosan saat ditemui di wartawan, Jumat (21/7/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178179/rosan-n7EP_large.jpg
Danantara Akan Pangkas Jumlah BUMN Jadi 230-340 Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177726/prabowo-Wf8O_large.png
7 Fakta Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Terlibat Korupsi Langsung Dihukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177407/hadi-Zhwn_large.jpg
Tak Hanya Garuda, Mensesneg Sebut BUMN Lain Juga Bisa Dipimpin WNA
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement