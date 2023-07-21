Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Utang Luar Negeri Rusia Turun ke Posisi Terendah

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |14:03 WIB
Utang Luar Negeri Rusia Turun ke Posisi Terendah
Utang Luar Negeri Rusia Menurun. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Utang luar negeri Rusia mengalami penurunan pada kuartal I-2023. Utang luar neeri Rusia turun hingga 7%.

Bank of Russia (CBR) mencatat utang Rusia menurun USD25,9 miliar (setara Rp389 triliun) atau 6,8% dalam tiga bulan pertama di tahun ini. Dengan penurunan ini, total utang Rusia menjadi USD357,9 miliar atau setara Rp5.376 triliun (kurs Rp15.023 per USD).

Menurut CBR, penyusutan utang terjadi karena penurunan dalam komponen-komponennya. Salah satu ada di sektor ekonomi hingga kewajiban pada sekuritas negara.

“Utang luar negeri Rusia mencapai rekor tertinggi pada 1 Juli 2014, sebesar USD732,8 miliar, kemudian mulai mengalami penurunan yang relatif stabil karena sanksi (Barat) dan penarikan modal oleh bukan penduduk,” Kepala Departemen Analitis Bank BKF, Maxim Osadchy, dilansir dari RTBusiness, Jumat (21/7/2023).

