Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pesan Bahlil di Tahun Politik: Kalau Boleh Politiknya Tak Terlalu Panas

Ikhsan Permana , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |14:14 WIB
Pesan Bahlil di Tahun Politik: Kalau Boleh Politiknya Tak Terlalu Panas
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak untuk tidak membuat suasana menjadi panas pada tahun politik.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Menurutnya hal tersebut bisa mengurangi fenomena wait and see investor saat memasuki tahun politik.

"Sekalipun ini masuk ke dalam tahun politik, tapi kalau boleh politiknya itu tidak boleh terlalu panas, supaya kita menjaga stabalitas dan kita memperkecil wait and see para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia," ujar Bahlil dalam konferensi pers Realisasi Investasi Triwulan II Tahun 2023 di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Jumat (21/7/2023).

Bahlil mengatakan, Kementerian Investasi mendapatkan tugas untuk mencapai target realisasi investasi di tahun 2023 sebesar Rp1.400 triliun diluar sektor huli migas dan sektor keuangan.

"Ini sebagai salah satu syarat untuk pertumbuhan ekonomi kita tetap di atas 5% karena defisit anggaran kita sudah normal sudah di bawah 3% karena itu investasi salah satu instrumen untuk menutupi kekosongan itu," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180582/menko_airlangga-MImJ_large.jpg
Indonesia dan Korea Selatan Sepakat Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Ini Daftar Proyeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178724/emas-Z7cv_large.jpg
Tingkatkan Literasi Keuangan Orang RI, Harga Emas Naik Langsung Beli Ketika Turun Bingung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177327/hilirisasi-Tcmh_large.jpg
Investasi Hilirisasi Rp150,6 Triliun di Kuartal III-2025, Ini Daftar Proyeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177324/investasi-TN1g_large.jpg
Realisasi Investasi Tembus Rp491,4 Triliun di Kuartal III-2025, Serap 694.478 Tenaga Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176476/prabowo_subianto-YXjl_large.jpg
Ada Wakil Dubes RI di China, Dunia Usaha Optimistis Perdagangan dan Investasi Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171946/utusan_presiden_soal_investasi-CQ5N_large.JPG
RI Berpotensi Jadi Pusat Investasi Hijau Dunia 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement