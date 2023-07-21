Pesan Bahlil di Tahun Politik: Kalau Boleh Politiknya Tak Terlalu Panas

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak untuk tidak membuat suasana menjadi panas pada tahun politik.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Menurutnya hal tersebut bisa mengurangi fenomena wait and see investor saat memasuki tahun politik.

"Sekalipun ini masuk ke dalam tahun politik, tapi kalau boleh politiknya itu tidak boleh terlalu panas, supaya kita menjaga stabalitas dan kita memperkecil wait and see para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia," ujar Bahlil dalam konferensi pers Realisasi Investasi Triwulan II Tahun 2023 di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Jumat (21/7/2023).

Bahlil mengatakan, Kementerian Investasi mendapatkan tugas untuk mencapai target realisasi investasi di tahun 2023 sebesar Rp1.400 triliun diluar sektor huli migas dan sektor keuangan.

"Ini sebagai salah satu syarat untuk pertumbuhan ekonomi kita tetap di atas 5% karena defisit anggaran kita sudah normal sudah di bawah 3% karena itu investasi salah satu instrumen untuk menutupi kekosongan itu," ujarnya.