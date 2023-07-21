Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Pastikan Investasi Foxconn Terealisasi pada Tahun Ini

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |14:24 WIB
Bahlil Pastikan Investasi Foxconn Terealisasi pada Tahun Ini
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia akan mengunjungi Foxconn guna memastikan investasi perusahaan asal Taiwan ini bisa terealisasi pada tahun 2023.

“Foxconn, saya rencana mau ke sana. Rencananya setelah 17 Agustus,” ujar Bahlil yang ditemui seusai paparan realisasi investasi triwulan II 2023, dikutip Antara, Jumat (21/7/2023).

Bahlil pun membantah jika perusahaan asal Taiwan itu batal berinvestasi di Tanah Air lantaran tidak kunjung merealisasikan rencana investasinya.

“Nggak (batal) dong, jangan terlalu batal, batal. Saya alergi. Janganlah,” ujarnya.

Dia juga memastikan komitmen perusahaan perakit Apple itu untuk membangun pabrik kendaraan listrik di Indonesia.

Halaman:
1 2
