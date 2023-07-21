Ke Pasar Purwodadi, Jokowi Tebar Bansos ke Pedagang

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Pasar Purwodadi, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, pada Jumat (21/7/2023).

Kunjungan tersebut dilakukan Kepala Negara dalam rangka meninjau langsung rancangan revitalisasi pasar pascakebakaran pada April 2021 yang lalu.

Presiden Jokowi menyebut bahwa saat ini rencana revitalisasi pasar masih dalam proses lelang.

Presiden memperkirakan revitalisasi Pasar Purwodadi dapat diselesaikan pada awal tahun 2024 mendatang.

"Dalam proses lelang, lelang selesai langsung dimulai, perkiraan selesai awal tahun depan Pasar Purwodadi di Kabupaten Bengkulu Utara," ujar Presiden dalam keterangannya , Jumat (21/7/2023).

Guna mencapai target tersebut, Jokowi berharap proses revitalisasi Pasar Purwodadi dapat segera dimulai dalam waktu dekat.