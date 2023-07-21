Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ke Pasar Purwodadi, Jokowi Tebar Bansos ke Pedagang

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |14:31 WIB
Ke Pasar Purwodadi, Jokowi Tebar Bansos ke Pedagang
Presiden Jokowi. (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Pasar Purwodadi, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, pada Jumat (21/7/2023).

Kunjungan tersebut dilakukan Kepala Negara dalam rangka meninjau langsung rancangan revitalisasi pasar pascakebakaran pada April 2021 yang lalu.

 BACA JUGA:

Presiden Jokowi menyebut bahwa saat ini rencana revitalisasi pasar masih dalam proses lelang.

Presiden memperkirakan revitalisasi Pasar Purwodadi dapat diselesaikan pada awal tahun 2024 mendatang.

"Dalam proses lelang, lelang selesai langsung dimulai, perkiraan selesai awal tahun depan Pasar Purwodadi di Kabupaten Bengkulu Utara," ujar Presiden dalam keterangannya , Jumat (21/7/2023).

 BACA JUGA:

Guna mencapai target tersebut, Jokowi berharap proses revitalisasi Pasar Purwodadi dapat segera dimulai dalam waktu dekat.

1 2
