HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut Pamer Inflasi RI Selalu di Bawah 4%, Terendah Sepanjang Sejarah

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |15:06 WIB
Luhut Pamer Inflasi RI Selalu di Bawah 4%, Terendah Sepanjang Sejarah
Menko Luhut Pamer Laju Inflasi Indonesia. (Foto: Okezone.com/Marves)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memamerkan keberhasilan Indonesia dalam memperbaiki perekonomian Indonesia kepada jurnalis senior harian The New York Times, Peter Goodman.

Salah satunya terkait laju inflasi di angka 4% sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Luhut menjelaskan, keberhasilan tersebut merupakan manfaat program hilirisasi industri di Indonesia.

"Saya meminta Peter untuk melihat secara langsung beberapa fakta yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah republik Indonesia. Di mana sejak kepemimpinan Presiden @jokowi, inflasi selalu berada di bawah 4%," kata Luhut dikutip dari Instagram @luhut.pandjaitan, Jumat (21/7/2023).

Luhut juga menyampaikan hasil laporan yang dibuat oleh lembaga Edelman Trust Barometer tahun 2023 yang menyebutkan Indonesia merupakan negara peringkat ke 2 dalam daftar negara dengan tingkat optimisme ekonomi yang tinggi.

Halaman:
1 2
