Calonkan Jadi Anggota Dewan IMO 2024-2025, Ini Komitmen RI soal Tata Kelola Laut

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menggalang dukungan negara-negara Anggota International Maritime Organization (IMO) atau organisasi maritim internasional dalam rangka pencalonan kembali Indonesia sebagai Anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2024-2025.

Upaya penggalangan dukungan tersebut tidak hanya dilakukan di dalam negeri dengan mengundang para Duta Besar negara anggota IMO dengan menghadiri Lunch atau Diplomatic Reception seperti yang telah diselenggarakan awal bulan Juli ini di Jakarta, namun juga dilakukan di sela-sela penyelenggaraan Sidang Council IMO ke 129 yang diselenggarakan di Markas Besar IMO di London Inggris pada Kamis 20 Juli 2023.

Sidang Council IMO 129 digelar di Markas Besar IMO di London pada tanggal 17 sampai 21 Juli 2023.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha mengungkapkan bahwa delegasi Indonesia terus berupaya menggalang dukungan negara anggota IMO dalam rangka pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan IMO Kategori C periode 2024-2025. Upaya penggalangan dukungan tersebut dilaksanakan dengan menggelar sejumlah kegiatan.

“Pada tanggal 18 Juli kemarin, Indonesia menjadi host coffee break. Hari ini, kita juga menggelar lunch reception di IMO Delegates Lounge,” Arif yang juga yang menjadi Delegasi Indonesia pada Sidang Council 129 tersebut dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (21/7/2023).

Pada penyelenggaraan Lunch Reception yang dihadiri oleh Negara Anggota IMO tersebut, Arif menyampaikan bahwa Indonesia telah menjadi anggota aktif IMO sejak tahun 1961 dan telah menjadi anggota Dewan IMO yang berdedikasi sejak tahun 1973.

Oleh karena itulah, tahun ini Indonesia kembali mencalonkan diri untuk melanjutkan kontribusinya terhadap transportasi laut dunia dengan menjadi Anggota Dewan di bawah Kategori C periode 2024-2025 pada pemilihan anggota Dewan IMO di bulan Desember 2023.

Arif menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai tata kelola laut yang baik melalui beberapa langkah seperti penerapan standar global yang kuat dan kepatuhan terhadap Instrumen IMO tentang keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan laut termasuk kompetensi dan hak-hak dasar pelaut dengan bekerja sama dengan negara maritim lainnya, serta partisipasi perempuan dalam industri maritim.

Selain itu, Arif juga menyampaikan bahwa Indonesia akan melanjutkan kemitraan dan memperluas Kerjasama dengan IMO dan negara-negara anggotanya untuk mencapai target bersama dan mewujudkan pemenuhan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, khususnya Sustainable Development Goals (SDG) 14 dan SDG terkait lainnya.

Dia juga mengajak negara-negara Anggota untuk menjalin kerja sama dalam memajukan industri maritim dunia.

“Indonesia menyambut baik negara-negara anggota IMO yang ingin berpartisipasi dan berbagi praktik terbaik dalam mengembangkan pelabuhan yang cerdas dan berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan industri maritim,” katanya.