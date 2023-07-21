Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri Bahlil Segera Datangi Markas Foxconn

Ikhsan Permana , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |15:36 WIB
Menteri Bahlil Segera Datangi Markas Foxconn
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia akan berkunjung ke markas perusahaan manufaktur dan teknologi asal Taiwan, Hon Hai Precision Industry Co. Ltd atau Foxconn.

Bahlil menyebut dirinya akan berkunjung pada bulan Agustus mendatang.

 BACA JUGA:

Kunjungannya tersebut sebagai upaya untuk menindak lanjuti rencana pembangunan pabrik ekosistem kendaraan listrik di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah.

"Foxconn, saya rencana mau ke sana. Rencana setelah 17 Agutus," ungkap Bahlil kepada awak media di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Jumat (21/7/2023).

 BACA JUGA:

Dia menegaskan bahwa tidak ada rencana pembatalan investasi Foxconn di Indonesia, sampai saat ini prosesnya masih berjalan dan komitmennya masih sama membangun ekosistem kendaraan listrik.

Halaman:
1 2
