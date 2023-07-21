Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dolar AS Perkasa Bikin Rupiah Amblas ke Rp15.027/USD

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |15:40 WIB
Dolar AS Perkasa Bikin Rupiah Amblas ke Rp15.027/USD
Rupiah. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) ditutup turun 50 poin di level Rp15.027 pada perdagangan Jumat (21/7/2023).

Pengamat Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS menguat lantaran sentimen pertemuan bank sentral dari Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat yang dijadwalkan minggu depan, dengan investor mengurai data untuk mengukur jalur kebijakan moneter yang kemungkinan akan mereka buat dengan lebih baik.

"Data mendukung kemungkinan BOJ akan merevisi perkiraan inflasi tahun ini dalam proyeksi baru yang akan dirilis minggu depan," tulis Ibrahim dalam risetnya, Jumat (21/7/2023).

Sebelumnya, Gubernur BOJ Kazuo Ueda awal pekan ini mengatakan Jepang masih jauh dari mencapai target inflasi bank 2% secara berkelanjutan, memadamkan spekulasi bahwa tweak untuk kontrol kurva imbal hasil akan terjadi minggu depan.

Lebih dari tiga perempat ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan BOJ akan mempertahankan kebijakan stabil termasuk skema kontrol hasil. Fokus investor akan tertuju pada data penjualan ritel Inggris untuk bulan Juni pada hari Jumat.

