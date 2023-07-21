RI Larang Ekspor Nikel, Luhut: Saya Ingin Negara Maju Memahami Tujuannya

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan banyak negara maju yang protes atas kebijakan larangan ekspor tambang Indonesia.

Di antaranya yakni Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) yang menggugat Indonesia karena melarang ekspor nikel.

Luhut menjelaskan bahwa sebenarnya banyak negara maju yang tidak memahami larangan tersebut sebenarnya akan memberikan akses mudah terhadap material lithium baterai.

"Saya juga ingin Peter mencatat dalam tulisannya nanti bahwa kami ingin negara maju memahami satu hal yang penting, larangan eskpor nikel yang kami putuskan saat ini secara tidak langsung mempermudah Amerika dan negara lainnya untuk mendapatkan akses terhadap suplai material lithium baterai dari nikel," kata Luhut saat bertemu rnalis senior harian The New York Times, Peter Goodman dikutip dari Instagram @luhut.pandjaitan, Jumat (21/7/2023).

Terlebih lagi, kata Luhut Indonesia adalah salah satu negara yang berhasil menerapkan teknologi HPAL untuk pengolahan nikel kadar rendah menjadi bahan lithium baterai.

Yang jika nikel tersebut diekspor secara langsung, hasilnya tidak akan efisien lantaran kandungnya tertlalu kecil.