HOME FINANCE HOT ISSUE

Kembangkan Kawasan Candi Borobudur, Luhut: Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Bisa Naik 6%

Hafizhuddin , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |16:05 WIB
Menko Luhut Gelar Rakornas Destinasi Wisata Prioritas. (Foto: Okezone.com/Jateng)
Menko Luhut Gelar Rakornas Destinasi Wisata Prioritas. (Foto: Okezone.com/Jateng)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) digelar di The Plataran Heritage Borobudur Hotel, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, hari ini. Rakornas DPSP Semester I 2023 untuk membahas sejumlah rencana pengembangan kawasan DPSP, termasuk Candi Borobudur.

Luhut mengatakan, sejumlah pengembangan yang akan dilakukan di kawasan Borobudur antara lain penataan kabel yang akan menggunakan metode kabel tanam, pembangunan health tourist destination, penerapan budaya kearifan lokal hingga pelatihan UMKM yang akan digarap lebih serius.

Dirinya pun memperkirakan, perekonomian Jawa Tengah akan naik hingga 6 persen di tahun 2024 seiring menjamurnya UMKM terlatih yang siap memproduksi souvenir atau merchandise Borobudur dengan lebih bagus dan matang.

"Itu akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah ini yang akan bisa naik 6% atau lebih karena UMKM akan tumbuh. UMKM akan ditraining untuk mereka memberikan UMKM yang berkualitas," ujar Luhut, Jumat (21/7/2023).

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal menggalakkan pariwisata dan perekonomian di DPSP Borobudur dengan mengupayakan agenda event rutin dan kendaraan listrik ramah lingkungan.

Ganjar pun telah menggenjot konsep sport tourism di kawasan Borobudur, melalui event Tour de Borobudur dan Borobudur Marathon yang dalam pelaksanaannya selalu menarik banyak turis dan atlet dunia ke Magelang. Sehingga perekonomian daerah ikut meningkat.

"Satu kita diminta menjaga event ya, kerjasama dengan InJourney. Kemudian electirc vehicle mulai kita introduksi termasuk kita mencoba mencari CSR agar masyarakat mulai kenal, sehingga di kawasan candi ini semua menggunakan alat transportasi yang tidak mencemari," jelas Ganjar.

Tak hanya sport tourism, Ganjar juga mempercepat pembangunan Kampung Seni Borobudur dan Pasar Kujon. Hal itu untuk lebih memperbanyak magnet turis di kawasan DPSP Borobudur.

