HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Kasus Ekspor Nikel Ilegal, Bahlil: Saya Juga Kaget

Ikhsan Permana , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |17:12 WIB
Ada Kasus Ekspor Nikel Ilegal, Bahlil: Saya Juga Kaget
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut pihaknya kaget saat mendapatkan informasi ada ekspor nikel dari Indonesia yang dilakukan secara ilegal.

"Saya juga kaget disampaikan bahwa ada ekspor ilegal, kaget saya," ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Jumat (21/7/2023).

Dia menegaskan, sampai saat ini pemerintah masih melarang ekspor nikel. Larangan ekspor bijih nikel tersebut diberlakukan sejak 1 Januari 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019.

"Dan yang saya tahu sampai dengan sekarang tidak ada pemerintah mengeluarkan izin ekspor itu," ujarnya.

Oleh karena itu Bahlil meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas kepada para pelaku yang melakukan ekspor nikel secara ilegal.

