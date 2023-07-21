Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Heboh Genteng Rumah Rusak Gegara Pesawat Mendarat di Bandara Yogyakarta, Ini Penjelasan Pengelola

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |17:39 WIB
Heboh Genteng Rumah Rusak <i>Gegara</i> Pesawat Mendarat di Bandara Yogyakarta, Ini Penjelasan Pengelola
Ganteng Rumah Rusah Imbas Pesawat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Masyarakat mengeluh genteng rumah, warung dan genteng Masjid Nida'ul Jannah rusak. Kerusakan akibat pesawat mendarat di Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA).

Warga yang protes dari Pasir Mendit dan Pasir Kadilangu, Kapanewon Temon, Kulonprogo. Pihak desa sudah melayangkan surat ke Angkasa Pura 1 tapi belum ada tanggapan.

Terkait hal itu, Stakeholder Relation Manager Bandara YIA Ike Yutiane P mengatakan bahwa Bandar Udara tidak memiliki aktivitas yang menyebabkan kerugian pada warga terkait jetblast.

“Adapun kerugian yang diderita oleh warga yang diakibatkan oleh pengoperasian pesawat udara merupakan tanggung jawab dari maskapai pengangkut,” ujarnya keapda Okezone, Jumat (21/7/2023).

Sebagai informasi, tanggung jawab bandara memastikan bahwa fasilitas yang ada di bandar udara dapat mendukung sepenuhnya operasi pesawat terbang dengan baik.

Halaman:
1 2
