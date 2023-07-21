Tony Blair Temui Erick Thohir, Bahas Apa?

JAKARTA - Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair baru saja menyambangi Menteri BUMN Erick Thohir di Kementerian BUMN, Jumat (21/7/2023).

Keduanya pun membahas perihal kerja sama BUMN dan Tony Blair Institute.

Dari pertemuan itu, Erick memaparkan perihal peta jalan atau roadmap BUMN 2024-2034.

Dia yakin transformasi perseroan negara terus berlanjut, meski terjadi pergantian Presiden dan Menteri.

"Kalau tadi kita bicara mengenai roadmap 2024-2034, beliau ingin diskusi seperti apa, ya saya yakin kan, terlepas nanti ada pergantian Menteri," ungkap Erick saat ditemui Wartawan di Kementerian BUMN.

Dalam pembicaraan yang intensif itu, Erick menyampaikan keinginan Tony Blair bahwa perbaikan bisnis BUMN yang sudah dilakukan sejak 2019 lalu terus dimaksimalkan. Sedangkan, usaha perseroan yang masih terkontraksi perlu diperbaiki.

Kerja sama BUMN dan Tony Blair Institute dipandang semakin memperkokoh transformasi bisnis perseroan. Kolaborasi yang dijalani sudah berusia tiga tahun.