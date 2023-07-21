Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri Bahlil Sedih Banyak WNI Pindah Kewarganegaraan ke Singapura

Annisa Amalia Ikhsania , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |18:05 WIB
Menteri Bahlil Sedih Banyak WNI Pindah Kewarganegaraan ke Singapura
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menanggapi banyaknya Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan naturalisasi menjadi Warga Negara Singapura.

Bahlil mempertanyakan nasionalisme mereka sebab menurutnya kemerdekaan Indonesia direbut melalui berbagai perjuangan.

 BACA JUGA:

"Kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, apa saya malah meragukan nasionalisme kalian. Kita merebut kemerdekaan ini lewat perjuangan," ujar Bahlil dalam konferensi pers Realisasi Investasi Triwulan II Tahun 2023 di Jakarta, Jumat (21/7/2023).

"Orang tua kita, kakek nenek kita, keturunan kita dalam merebut kemerdekaan ini banyak diperkosa. Banyak dibunuh. Banyak disuruh kerja rodi. Tujuannya adalah menjadi lebih baik," lanjut Bahlil.

 BACA JUGA:

Bahlil mengaku sedih melihat fenomena tersebut, sebab Bahlil berpandangan bahwa perbaikan negara merupakan tanggung jawab semua.

"Saya sebagai anak dari pelosok ujung timur Indonesia sedih aja melihat begitu. Jangan hanya kita mau senang sendiri terus meninggalkan negara," tandasnya.

