Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Hasil Pertemuan Erick Thohir dengan Tony Blair

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |18:22 WIB
Ini Hasil Pertemuan Erick Thohir dengan Tony Blair
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Kerja sama antara Kementerian BUMN dan Tony Blair Institute of Global Change terus diperkuat.

Hal ini ditandai oleh pertemuan antara Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua Eksekutif Tony Blair sekaligus mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, Jumat (21/7/2023).

 BACA JUGA:

Erick mengatakan kerja sama pemerintah dengan Tony Blair sudah berusia tiga tahun lamanya. Karena itu akan terus diperkuat hubungannya.

Namun, ada hal menarik dibalik kolaborasi tersebut, Erick mengklaim dari banyaknya pertemuan antara pemerintah Indonesia dengan Tony Blair, lelaki asal United Kingdom (UK) itu justru lebih dulu melirik BUMN.

 BACA JUGA:

"Waktu itu saya dan Pak Rabin juga kaget karena tiga tahun yang lalu dari banyaknya kementerian yang beliau temui waktu itu, beliau membuka dan mengajak BUMN, mau nggak? Dan saya lihat dari banyak kementerian hanya BUMN yang diajak," ucapnya sore ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178179/rosan-n7EP_large.jpg
Danantara Akan Pangkas Jumlah BUMN Jadi 230-340 Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177726/prabowo-Wf8O_large.png
7 Fakta Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Terlibat Korupsi Langsung Dihukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177407/hadi-Zhwn_large.jpg
Tak Hanya Garuda, Mensesneg Sebut BUMN Lain Juga Bisa Dipimpin WNA
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement