Ini Hasil Pertemuan Erick Thohir dengan Tony Blair

JAKARTA - Kerja sama antara Kementerian BUMN dan Tony Blair Institute of Global Change terus diperkuat.

Hal ini ditandai oleh pertemuan antara Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua Eksekutif Tony Blair sekaligus mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, Jumat (21/7/2023).

Erick mengatakan kerja sama pemerintah dengan Tony Blair sudah berusia tiga tahun lamanya. Karena itu akan terus diperkuat hubungannya.

Namun, ada hal menarik dibalik kolaborasi tersebut, Erick mengklaim dari banyaknya pertemuan antara pemerintah Indonesia dengan Tony Blair, lelaki asal United Kingdom (UK) itu justru lebih dulu melirik BUMN.

"Waktu itu saya dan Pak Rabin juga kaget karena tiga tahun yang lalu dari banyaknya kementerian yang beliau temui waktu itu, beliau membuka dan mengajak BUMN, mau nggak? Dan saya lihat dari banyak kementerian hanya BUMN yang diajak," ucapnya sore ini.