Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ahok Dikabarkan Jadi Dirut Pertamina, Erick Thohir: Bisa Saja Terjadi

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |18:40 WIB
Ahok Dikabarkan Jadi Dirut Pertamina, Erick Thohir: Bisa Saja Terjadi
Komisaris PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengakui akan terjadi perombakan Dewan Direksi dan Komisaris PT Pertamina (Persero).

Pernyataan tersebut menyusul kabar bahwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan diangkat menjadi Direktur Utama Pertamina.

Menurutnya, perombakan manajemen BUMN minyak dan gas bumi (migas) itu bisa terjadi, bila adanya tour of duty. Hanya saja, dia belum dapat mengkonfirmasi bila sudah ada keputusan soal pergantian tersebut.

"Saya rasa tour of duty, bisa saja terjadi, tapi saya belum bisa mengkonfirmasi kalau memang itu sudah ada keputusan," ungkap Erick saat ditemui di Kementerian BUMN, Jumat (21/7/2023).

Ahok memang dikabarkan menggantikan Nicke Widyawati yang saat ini menjabat sebagai orang nomor satu di Pertamina. Sementara Ahok masih menjabat sebagai Komisaris Utama di perusahaan yang sama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180593/harga_bbm-Jqmg_large.jpg
Harga BBM Pertamina Terbaru dari Pertalite hingga Dexlite Berlaku 1 November 2025, Ada yang Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180576/bbm-DWZc_large.jpg
YLKI: Positif, Upaya Pertamina Hadapi Kasus Pertalite di Jatim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180039/dirut_pertamina-VhaW_large.jpg
Purbaya Puji Bos Pertamina Serius Bangun Kilang, Jadi Modal Jaga Ketahanan Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179394/pertamina-7uPV_large.jpg
Salurkan BBM ke Pelosok RI, Pertamina Patra Niaga Jaga Ketahanan Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178861/pertamina-MY1D_large.jpg
Laporan Mafindo Ungkap Pertamina Jadi Sasaran Hoaks, Ini Daftarnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178768/spbu-a42m_large.jpg
Begini Seharusnya Standar Layanan SPBU di Pertamina, dari Toilet hingga Musala
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement