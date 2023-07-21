Ahok Dikabarkan Jadi Dirut Pertamina, Erick Thohir: Bisa Saja Terjadi

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengakui akan terjadi perombakan Dewan Direksi dan Komisaris PT Pertamina (Persero).

Pernyataan tersebut menyusul kabar bahwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan diangkat menjadi Direktur Utama Pertamina.

Menurutnya, perombakan manajemen BUMN minyak dan gas bumi (migas) itu bisa terjadi, bila adanya tour of duty. Hanya saja, dia belum dapat mengkonfirmasi bila sudah ada keputusan soal pergantian tersebut.

"Saya rasa tour of duty, bisa saja terjadi, tapi saya belum bisa mengkonfirmasi kalau memang itu sudah ada keputusan," ungkap Erick saat ditemui di Kementerian BUMN, Jumat (21/7/2023).

Ahok memang dikabarkan menggantikan Nicke Widyawati yang saat ini menjabat sebagai orang nomor satu di Pertamina. Sementara Ahok masih menjabat sebagai Komisaris Utama di perusahaan yang sama.