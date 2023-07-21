Cara Erick Thohir Selamatkan Rekind, Minta Pertamina Berikan Proyek

JAKARTA - Kementerian BUMN menyiapkan banyak strategi untuk menyelamatkan bisnis PT Rekayasa Industri (Rekind). Mulai dari suntikan dana, Penyertaan Modal Negara (PMN), hingga restrukturisasi keuangan.

Strategi tersebut disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir saat ditemui Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, pada Selasa lalu.

Selain menyampaikan ketiga strategi penyelamatan bisnis yang dimaksud, Erick meminta Pertamina bisa memberikan proyek kepada Rekind, meski perusahaan tersebut adalah anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero).

"Kemarin saya ketemu Bu Nicke, kita bicara Rekind, di mana salah satunya konsep penyelamatan Rekind itu, Pupuk Indonesia meng-inject dana, lalu ada PMN, ada restrukturisasi. Tentu ada dukungan Pertamina untuk memberikan proyek, selain dari Pupuk," ujar Erick saat ditemui di Kementerian BUMN, Jumat (21/7/2023).

Dia menegaskan tidak akan membiarkan masalah keuangan Rekind terus berlarut-larut. Pasalnya, Rekind memegang peran penting di bidang Engineering, Procurement dan Construction (EPC) untuk mendukung proyek strategis nasional (PSN).

Menurutnya, Rekind sudah banyak melakukan pekerjaan, namun karena miss management masa lalu yang mengakibatkan keuangan perusahaan bermasalah.

"Karena memang ini suatu yang sudah berlarut-larut. Tetapi kita juga jangan sampai kehilangan backbone inovasi Indonesia seperti di Rekind," ucapnya.