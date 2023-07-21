Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Erick Thohir Selamatkan Rekind, Minta Pertamina Berikan Proyek

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |19:48 WIB
Cara Erick Thohir Selamatkan Rekind, Minta Pertamina Berikan Proyek
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Okezone.com/KBUMN)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian BUMN menyiapkan banyak strategi untuk menyelamatkan bisnis PT Rekayasa Industri (Rekind). Mulai dari suntikan dana, Penyertaan Modal Negara (PMN), hingga restrukturisasi keuangan.

Strategi tersebut disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir saat ditemui Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, pada Selasa lalu.

Selain menyampaikan ketiga strategi penyelamatan bisnis yang dimaksud, Erick meminta Pertamina bisa memberikan proyek kepada Rekind, meski perusahaan tersebut adalah anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero).

"Kemarin saya ketemu Bu Nicke, kita bicara Rekind, di mana salah satunya konsep penyelamatan Rekind itu, Pupuk Indonesia meng-inject dana, lalu ada PMN, ada restrukturisasi. Tentu ada dukungan Pertamina untuk memberikan proyek, selain dari Pupuk," ujar Erick saat ditemui di Kementerian BUMN, Jumat (21/7/2023).

Dia menegaskan tidak akan membiarkan masalah keuangan Rekind terus berlarut-larut. Pasalnya, Rekind memegang peran penting di bidang Engineering, Procurement dan Construction (EPC) untuk mendukung proyek strategis nasional (PSN).

Menurutnya, Rekind sudah banyak melakukan pekerjaan, namun karena miss management masa lalu yang mengakibatkan keuangan perusahaan bermasalah.

"Karena memang ini suatu yang sudah berlarut-larut. Tetapi kita juga jangan sampai kehilangan backbone inovasi Indonesia seperti di Rekind," ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178179/rosan-n7EP_large.jpg
Danantara Akan Pangkas Jumlah BUMN Jadi 230-340 Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177726/prabowo-Wf8O_large.png
7 Fakta Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Terlibat Korupsi Langsung Dihukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177407/hadi-Zhwn_large.jpg
Tak Hanya Garuda, Mensesneg Sebut BUMN Lain Juga Bisa Dipimpin WNA
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement