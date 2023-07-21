Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Sejarah Baru Eksplorasi Migas di Indonesia

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |20:26 WIB
Ini Sejarah Baru Eksplorasi Migas di Indonesia
Pertamina Pakai Teknologi Canggih di Blok Rokan. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mencatatkan sejarah baru di sektor hulu migas Indonesia. Perseroan melakukan tajak sumur perdana eksplorasi di Lapangan Duri Blok Rokan menggunakan teknologi Unconventional Drilling.

Teknologi Unconventional Drilling menjadi upaya perusahaan untuk meningkatkan produksi secara signifikan, untuk mencapai target produksi 1 juta barel minyak bumi per hari.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan, teknologi Unconventional Drilling telah diterapkan di Amerika Serikat (AS) sejak 2010 dan berhasil mengubah AS dari net importer, menjadi net exporter dalam waktu 10 tahun.

“Penerapan teknologi unconventional drilling ini dapat meningkatkan produksi Blok Rokan untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung target 1 juta barel minyak bumi per hari yang telah dicanangkan Pemerintah,” ujar Nicke, Jumat (21/7/2023).

Dia menyebut, PT Pertamina Hulu Rokan, sebagai Subholding Upstream Pertamina yang mengelola Lapangan Duri Blok Rokan, telah menggandeng EOG Resources, perusahaan AS yang berpengalaman dengan teknologi Unconventional Drilling.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173294/industri_migas-LoBU_large.jpg
Digitalisasi Cegah Risiko Kecelakaan di Industri Migas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162029/menteri_esdm_bahlil-bFD1_large.jpg
Produksi Migas Tembus 1,75 Juta Barel per Hari, Bahlil: Lampaui Target APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/320/3160590/migas-bvn5_large.jpg
Perkuat Industri Lokal, Bagaimana Penerapan TKDN di Migas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/320/3159247/bahlil-x8jr_large.jpg
Izin Migas Dipercepat, Bahlil: Yang Sudah Selesai, Tolong Segera Dijalankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/320/3159193/menteri_esdm_bahlil-I8CL_large.jpg
Bos-Bos Migas Komit Kejar Target Produksi Minyak dan Gas 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/320/3153066/transisi_energi-2q5S_large.jpg
RI Percepat Transisi Energi, Ahli Perminyakan Bisa Apa?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement