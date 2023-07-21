Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kementerian ATR Serahkan Sertifikat HPL Wisata Borobudur, Siap-Siap Investor Segera Masuk

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |21:01 WIB
Kementerian ATR Serahkan Sertifikat HPL Wisata Borobudur, Siap-Siap Investor Segera Masuk
Wamen ATR Serahkan Sertifikat HPL Kawasan Borobudur kepada Wamenparekraf. (Foto: Okezone.com/Pariwisata)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian ATR menyerahkan sertifikat Hak Pengelolaan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur kepada Kementerian pariwisata.

Sertifikat tersebut secara langsung diserahkan Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Raja Juli Antoni kepada Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo dan kepada perwakilan pemegang hak, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Borobudur, Agustin Peranginangin.

Raja Juli Antoni menerangkan, pemberian HPL adalah wujud dukungan pemerintah kepada para investor dengan memberikan kepastian hukum. Dia mengingatkan bahwa fungsi Kementerian ATR/BPN adalah menyertipikasi, sedangkan tanggung jawab mengelola tanah adalah kepada yang diberikan hak.

Maka itu, dirinya meminta kepada Badan Otorita Borobudur untuk mengelola lahan dengan sebaik-baiknya.

“Jadi Badan Otorita Borobudur memiliki kewajiban untuk menjaga supaya tanah yang sudah diberikan itu, dimanfaatkan sesuai fungsinya agar tidak diserobot oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Selama ini dijaga dengan baik, para investor juga akan datang dengan nyaman, dengan tenang, bisa membuat prediksi bisnis yang akan lebih baik,” ujar Raja Juli Antoni, Jumat (21/7/2023).

Terdapat dua Sertipikat HPL yang diberikan, yakni HPL dengan luas lahan 211.200 meter persegi dan HPL dengan luas lahan 298.928 meter persegi. Hal tersebut untuk mendukung penuh pembangunan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).

Pembangunan tersebut diharap menjadi pendongkrak sektor investasi yang dapat mendorong ekonomi Indonesia. Kementerian ATR/BPN mewujudkan dukungan melalui pemberian Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) atas salah satu DPSP, yakni Borobudur.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/320/3076973/komisaris-cantik-widiyanti-putri-jadi-menteri-pariwisata-di-kabinet-merah-putih-ternyata-pengusaha-sawit-lBMdu78fmk.jpg
Komisaris Cantik Widiyanti Putri Jadi Menteri Pariwisata di Kabinet Merah Putih, Ternyata Pengusaha Sawit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/320/3074705/soroti-potensi-daerah-wisata-rohmi-komitmen-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat-lokal-eSGNYMEb2Z.jpg
Soroti Potensi Daerah Wisata, Rohmi Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/320/3056560/luhut-singgung-200-ribu-turis-yang-tinggal-di-bali-kriminal-dan-kurangi-lapangan-kerja-warga-lokal-J1dwqLwXag.jfif
Luhut Singgung 200 Ribu Turis yang Tinggal di Bali: Kriminal dan Kurangi Lapangan Kerja Warga Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/320/3041630/cerita-bos-golden-rama-lewati-krisis-saat-pandemi-covid-19-gBR000ZT2s.jpg
Cerita Bos Golden Rama Lewati Krisis saat Pandemi Covid-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/320/3028399/kunjungan-turis-ke-indonesia-naik-hingga-1-1-juta-terbanyak-dari-malaysia-laZ6UeNNb3.jfif
Kunjungan Turis ke Indonesia Naik hingga 1,1 Juta, Terbanyak dari Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/320/3012609/libur-waisak-292-ribu-kendaraan-sudah-tinggalkan-jabotabek-s91wXNOUnX.jpg
Libur Waisak, 292 Ribu Kendaraan Sudah Tinggalkan Jabotabek
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement