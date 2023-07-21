Advertisement
HOT ISSUE

Amankan Produksi Migas, PTK Towing Kapal FSO Pertamina Abherka

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |21:12 WIB
Amankan Produksi Migas, PTK Towing Kapal FSO Pertamina Abherka
Cara Pertamina Amankan Ketahanan Energi Nasional. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina Trans Kontinental (PTK), anak usaha PT Pertamina International Shipping (PIS) mendukung ketahanan energi nasional dengan membantu kegiatan towing atau menarik kapal FSO Pertamina Abherka dari perairan Batam menuju lapangan Poleng, di lepas pantai Jawa Timur.

Proses towing merupakan kegiatan menarik kapal, di mana diketahui bahwa FSO Pertamina Abherka baru saja selesai mempercantik diri dan meningkatkan fasilitas kapal di Pax Ocean Shipyard Batam untuk kembali beroperasi di lapangan Poleng, West Madura Offshore.

FSO Abherka merupakan fasilitas penampungan minyak terapung pertama milik PIS yang dioperasikan untuk menjamin kelancaran operasi dalam produksi minyak dan gas PHE WMO.

"Kita perlu bangga karena PTK turut memegang peranan penting dalam menyukseskan perpanjangan kontrak FSO Pertamina Abherka sampai 31 Desember 2031 mendatang untuk mendukung ketahanan energi nasional dan terus mensupport kelancaran operasional Pertamina Group," kata Direktur Utama PTK I Ketut Laba dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (21/7/2023).

Kegiatan towing berlangsung pada Jumat, 14 Juli 2023 dalam kegiatan tersebut PTK menerjunkan dua unit kapal yaitu TB Transko Kepodang dan TB Transko Dara 3204 dengan kapasitas masing-masing ± 3200 HP dan Bollard Pull ± 38 Ton sebagai tail tow FSO Abherka dan assist tug swapping FSO Abherka.

1 2
