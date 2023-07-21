Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Youtuber Ini Punya Penghasilan Rp14 Miliar, Dulunya Mantan TKW

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |06:51 WIB
Youtuber Ini Punya Penghasilan Rp14 Miliar, Dulunya Mantan TKW
Penghasilan youtuber Farida Nurhan (Foto: hromadske)
A
A
A

JAKARTA - Farida Nurhan YouTuber Kuliner yang cukup viral di Indonesia. Terkenal dengan aksinya yang menyukai makan makanan pedas dalam jumlah yang terbilang besar.

Review makanan yang kerap kali dilakukan tidak jarang viral karena menggandeng artis-artis ternama.

Sampai saat ini, Farida sudah memiliki lebih dari 4 juta subscribers youtube. Hal tersebut membuat Farida memiliki pendapatan mencapai Rp14 miliar dalam setiap tahunnya.

Dalam setahu, Farida memiliki pendapatan berkisar USD36.000 hingga USD1 juta atau setara dengan Rp960 juta – Rp14 miliar.

Ketenaran yang Ia miliki sekarang itu didapatkan dari suatu ketidaksengajaan. Siapa yang menyangka bahwa Youtuber kuliner ini dulunya memiliki profesi sebagai TKW di Singapura dan Hong Kong.

Farida juga menceritakan terkait perjuangannya untuk mengais rezeki di negeri orang.

"Jadi kalau weekend itu aku jualan rokok di victoria park, itu kayak anak-anak kecil yang jualan bawa-bawa ransel itu aku jualin rokok ke temen-temen yang TKW juga yang lagi pada liburan,” katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544/sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868/umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422/inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/455/3163308/bri-WU8S_large.jpg
Pengusaha Muda Binaan BRI Ini Sukses Bawa Gulalibooks Go Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/320/3158704/nikita_willy-sbkA_large.jpg
Bisnis dan Kekayaan Nikita Willy yang Belanja Thrifting di Pasar Senen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement