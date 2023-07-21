Youtuber Ini Punya Penghasilan Rp14 Miliar, Dulunya Mantan TKW

JAKARTA - Farida Nurhan YouTuber Kuliner yang cukup viral di Indonesia. Terkenal dengan aksinya yang menyukai makan makanan pedas dalam jumlah yang terbilang besar.

Review makanan yang kerap kali dilakukan tidak jarang viral karena menggandeng artis-artis ternama.

Sampai saat ini, Farida sudah memiliki lebih dari 4 juta subscribers youtube. Hal tersebut membuat Farida memiliki pendapatan mencapai Rp14 miliar dalam setiap tahunnya.

Dalam setahu, Farida memiliki pendapatan berkisar USD36.000 hingga USD1 juta atau setara dengan Rp960 juta – Rp14 miliar.

Ketenaran yang Ia miliki sekarang itu didapatkan dari suatu ketidaksengajaan. Siapa yang menyangka bahwa Youtuber kuliner ini dulunya memiliki profesi sebagai TKW di Singapura dan Hong Kong.

Farida juga menceritakan terkait perjuangannya untuk mengais rezeki di negeri orang.

"Jadi kalau weekend itu aku jualan rokok di victoria park, itu kayak anak-anak kecil yang jualan bawa-bawa ransel itu aku jualin rokok ke temen-temen yang TKW juga yang lagi pada liburan,” katanya.