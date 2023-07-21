Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Cara Mendapatkan Uang Rp1 Miliar Lewat Internet

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |07:17 WIB
Cara Mendapatkan Uang Rp1 Miliar Lewat Internet
Cara mendapatkan uang (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA Internet mempermudah berbagai akses, termasuk cara mendapatkan uang ataupun cuan. Menghasilkan uang miliaran tidak lagi menjadi hal yang mustahil.

Maka dari itu, saat ini ada berbagai cara untuk mendapatkan uang satu miliar termasuk dari internet.

Berikut beberapa cara untuk mendapatkan uang dari internet yang dirangkum Okezone.

1. Afiliator

Saat ini banyak program yang menyediakan afiliasi dan siapapun bisa mendaftarkan diri sebagai afiliator.

Tugas seorang afiliator adalah mempromosikan sebuah produk dari seorang promotor di platform ini. Jika program afiliasimu berjalan baik dan mencapai target, cepat atau lambat kamu bisa mendapatkan 1 miliar.

2. Content Creator

Pada masa digital, seseorang bisa menjadi konten kreator dan mampu mendapatkan penghasilan besar dengan mengunggah konten melalui platform seperti YouTube, TikTok atau platform lainnya.

Semakin besar channel atau kita dan semakin banyak yang menonton konten kita, maka akan semakin besar pula penghasilan yang kita dapatkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544/sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868/umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422/inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/455/3163308/bri-WU8S_large.jpg
Pengusaha Muda Binaan BRI Ini Sukses Bawa Gulalibooks Go Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/320/3158704/nikita_willy-sbkA_large.jpg
Bisnis dan Kekayaan Nikita Willy yang Belanja Thrifting di Pasar Senen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement