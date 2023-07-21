Cara Mendapatkan Uang Rp1 Miliar Lewat Internet

JAKARTA — Internet mempermudah berbagai akses, termasuk cara mendapatkan uang ataupun cuan. Menghasilkan uang miliaran tidak lagi menjadi hal yang mustahil.

Maka dari itu, saat ini ada berbagai cara untuk mendapatkan uang satu miliar termasuk dari internet.

Berikut beberapa cara untuk mendapatkan uang dari internet yang dirangkum Okezone.

1. Afiliator

Saat ini banyak program yang menyediakan afiliasi dan siapapun bisa mendaftarkan diri sebagai afiliator.

Tugas seorang afiliator adalah mempromosikan sebuah produk dari seorang promotor di platform ini. Jika program afiliasimu berjalan baik dan mencapai target, cepat atau lambat kamu bisa mendapatkan 1 miliar.

2. Content Creator

Pada masa digital, seseorang bisa menjadi konten kreator dan mampu mendapatkan penghasilan besar dengan mengunggah konten melalui platform seperti YouTube, TikTok atau platform lainnya.

Semakin besar channel atau kita dan semakin banyak yang menonton konten kita, maka akan semakin besar pula penghasilan yang kita dapatkan.