HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Segini Harta Kekayaan Axton Salim, Anak Konglomerat Indonesia Anthony Salim

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |19:45 WIB
Segini Harta Kekayaan Axton Salim, Anak Konglomerat Indonesia Anthony Salim
Axton Salim (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA- Segini harta kekayaan Axton Salim, anak konglomerat Indonesia Anthony Salim menarik dibahas. Pasalnya dia adalah Pewaris bisnis Indofood ini juga pernah menjabat sebagai Kepala Dairy Divisi serta Divisi Pemasaran Korporat.

Lalu menjabat Wakil Presiden Direktur PT Indolakto, Direktur Non-Eksekutif Indofood Agri Resources Ltd dan Gallant Venture Ltd, Direktur Pacsari Pte Ltd, Direktur Codigo Pte Ltd, dan menjabat sebagai Komisaris PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk, dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk.

Sebelumnya pada 2002, Axton telah menyelesaikan pendidikannya dan mendapat gelar Bachelor Administrasi Bisnis di Colorado. Pada 2004 silam, Axton Salim Direktur ICBP ini memulai kariernya dengan mengikuti bank Credit Suisse di Singapura sebagai Brand Manager di PT Indofood Fritolay Makmur. Hal ini membuat orang penasaran berapa harta kekayaannya.

Segini harta kekayaan Axton Salim, anak konglomerat Indonesia Anthony Salim senilai USD 7,5 miliar atau sekitar Rp114 triliunan. Itu semua akumulasi dari semua perusahaan yang dimiliki oleh keluarga besar Salim, termasuk Indofood.

Halaman:
1 2 3
