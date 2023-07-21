Dubes Korsel ke IKN, Siap Kucurkan Investasi Bangun Infrastruktur

JAKARTA - Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Lee Sang-deok mengunjungi IKN Nusantara. Dia didampingi Ketua Bidang Pelaksanaan Penataan Kawasan Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN Didiet Arief Akhdiat saat mengunjungi kawasan Ibu Kota Nusantara, kemarin.

Ketua Bidang Pelaksanaan Penataan Kawasan Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN Didiet menjelaskan Kunjungan Duta Besar Korea Selatan sebagai bentuk kesiapan untuk menjalin kerjasama dalam pembangunan di IKN, terutama dalam pengembangan infrastruktur.

"Ingin melihat sampai sejauh mana pembangunan Ibu Kota Nusantara. Supaya nanti ketika ada kunjungan selanjutnya dari pimpinan Korea Selatan, mereka sudah mendapatkan gambaran besar mengenai IKN dan progresnya," ujar Didiet dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/7/2023).

Rombongan berkesempatan mengunjungi Bendungan Sepaku Semoi dan meninjau progres pembangunan yang telah mencapai 92,77 persen. Sekaligus melihat lahan IPA yang didanai oleh hibah pemerintah Korea Selatan yang saat ini sedang proses DED dan diperkirakan selesai Desember tahun 2023.

Selanjutnya, rombongan menuju Titik Nol dan Menara Pandang Jalan Sumbu Kebangsaan Barat untuk melihat progres pembangunan Istana Presiden, Lapangan Upacara, hingga Kantor Kementerian Koordinator.