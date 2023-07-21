Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Kartu Kredit MNC Bank Punya Segudang Promo, Buruan Cek Sekarang!

Hafizhuddin , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |14:39 WIB
Kartu Kredit MNC Bank Punya Segudang Promo, Buruan Cek Sekarang!
MNC Bank (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kartu kredit masih menjadi alat pembayaran yang populer di seluruh dunia. Salah satu manfaat utamanya adalah kemampuannya dalam menghemat pengeluaran melalui berbagai promo diskon yang diberikan secara berkala. Lalu, apa saja sih alasan mengapa kartu ajaib tersebut tetap menjadi pilihan favorit sebagai alat pembayaran.

Wakil Presiden Direktur MNC Bank, Denny Setiawan Hanubrata mengatakan, kartu kredit memang menawarkan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi, tanpa perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. "Seiring perkembangan teknologi, di MNC Bank kami telah melakukan integrasi layanan Kartu Kredit dengan MotionBank sebagai aplikasi perbankan digital MNC Bank,” katanya, Jumat (21/7/2023).

Denny menambahkan bahwa dengan memanfaatkan integrasi layanan tersebut, nasabah yang belum memiliki dapat langsung melakukan pengajuan Kartu Kredit pada aplikasi MotionBank.

Selain itu, bagi nasabah yang sudah memiliki Kartu Kredit MNC Bank, mereka juga dapat melakukan self service berupa pengajuan cicilan, penambahan limit kredit, e-statement/ histori transaksi, serta informasi terkini seputar promo menarik MNC Bank melalui MotionBank. Terkait tutorial proses pengajuan Kartu Kredit melalui MotionBank, kunjungi link tutorial berikut ini : https://bit.ly/TutorApplyCC.

Selanjutnya, Denny juga menyampaikan bahwa kartu kredit memungkinkan kita untuk membayar secara fleksibel melalui cicilan bulanan. Dengan fitur ini, kita dapat dengan mudah mengatur anggaran dan pengeluaran bulanan sesuai kebutuhan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/622/3181211/tabungan_dahsyat-K1Ls_large.jpg
MNC Bank Akan Serahkan Hadiah Tabungan Dahsyat Berhadiah Periode I 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180275/laba_mnc_bank_kuartal_di_iii_2025-LvM4_large.jpg
Naik 22,09%, Laba Bersih MNC Bank Capai Rp60,39 Miliar di Kuartal III-2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178805/mnc_bank_tabungan_dahsyat-AtwG_large.jpg
MNC Bank Serahkan Mobil Cherry Tiggo Cross Premium ke Pemenang Grand Prize Tabungan Dahsyat Arisan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177167/mnc_bank-mNWE_large.jpg
MNC Bank Serahkan Mobil Mercedes Benz C300 AMG Line ke Pemenang Grand Prize Tabungan Dahsyat Arisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176677/mnc_bank-eC6T_large.jpg
Selebrasi 11 Tahun MNC Bank, Tebar Ragam Promo Istimewa untuk Nasabah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/622/3175086/mnc_bank-Ba46_large.jpg
Kenali dan Hindari Modus Penipuan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement