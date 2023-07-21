Kartu Kredit MNC Bank Punya Segudang Promo, Buruan Cek Sekarang!

JAKARTA - Kartu kredit masih menjadi alat pembayaran yang populer di seluruh dunia. Salah satu manfaat utamanya adalah kemampuannya dalam menghemat pengeluaran melalui berbagai promo diskon yang diberikan secara berkala. Lalu, apa saja sih alasan mengapa kartu ajaib tersebut tetap menjadi pilihan favorit sebagai alat pembayaran.

Wakil Presiden Direktur MNC Bank, Denny Setiawan Hanubrata mengatakan, kartu kredit memang menawarkan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi, tanpa perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. "Seiring perkembangan teknologi, di MNC Bank kami telah melakukan integrasi layanan Kartu Kredit dengan MotionBank sebagai aplikasi perbankan digital MNC Bank,” katanya, Jumat (21/7/2023).

Denny menambahkan bahwa dengan memanfaatkan integrasi layanan tersebut, nasabah yang belum memiliki dapat langsung melakukan pengajuan Kartu Kredit pada aplikasi MotionBank.

Selain itu, bagi nasabah yang sudah memiliki Kartu Kredit MNC Bank, mereka juga dapat melakukan self service berupa pengajuan cicilan, penambahan limit kredit, e-statement/ histori transaksi, serta informasi terkini seputar promo menarik MNC Bank melalui MotionBank. Terkait tutorial proses pengajuan Kartu Kredit melalui MotionBank, kunjungi link tutorial berikut ini : https://bit.ly/TutorApplyCC.

Selanjutnya, Denny juga menyampaikan bahwa kartu kredit memungkinkan kita untuk membayar secara fleksibel melalui cicilan bulanan. Dengan fitur ini, kita dapat dengan mudah mengatur anggaran dan pengeluaran bulanan sesuai kebutuhan.